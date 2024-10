VfB Stuttgart bei Juventus Turin: „Dieser Abend wird noch lange in Erinnerung bleiben“

16 Der VfB bejubelt den späten Sieg in Turin. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der Partie. Foto: IMAGO/Nicolo Campo/IMAGO

Der erste Sieg in dieser Saison in der Champions League ist da für den VfB Stuttgart, der sich durch den späten Treffer von El Bilal Touré zum 1:0 bei Juventus Turin für einen starken Auftritt belohnte. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es war ein großartiges Spiel meiner Mannschaft, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir hätten es uns vielleicht sogar ein bisschen leichter machen und früher in Führung gehen können. Wir sind richtig stolz. Es ist ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat. Das hier war nicht alltäglich, sondern etwas ganz Besonderes.“

Juventus-Trainer Thiago Motta: „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, der VfB hat uns Schwierigkeiten bereitet und hoch angegriffen. Wir haben es nicht geschafft, Geschwindigkeit in unser Spiel zu bekommen. Stuttgart hatte die Kontrolle und war physisch stark.“

VfB-Stürmer Ermedin Demirovic: „Wir haben alles im Griff gehabt und müssen eigentlich nur früher das Tor machen. Man hatte kurzzeitig das Gefühl, dass der Ball einfach nicht rein wollte. Es spricht für die Mannschaft und ihren Charakter, dass wir immer weiter daran geglaubt haben. Wir haben den Fußball auf den Platz gebracht, den wir immer auf den Platz bringen wollen. Mit Überzeugung, Spielwitz und Druck auf den Ball.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Das ist ein Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wir sind auch nach dem nicht gegebenen Treffer im Rhythmus geblieben und haben es zum Schluss erzwungen. Der Sieg fühlt sich sehr gut an, da wir die Spielkontrolle hatten und den Gegner beherrscht haben. Da war es wichtig, dass wir heute etwas Zählbares mitnehmen konnten. Das macht die gute Leistung umso wertvoller. Das wird auch in 10, 20 Jahren noch in den Geschichtsbüchern des VfB landen.“