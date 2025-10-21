VfB Stuttgart bei Fenerbahce Istanbul: Hier wird die Europa-League-Partie übertragen

Nicht im Free-TV zu sehen – Hier läuft VfB gegen Fenerbahce

1 Ein Sieg daheim gegen Celta Vigo (2:1) und eine Niederlage beim FC Basel (0:2) stehen bislang für den VfB in der Europa League zu Buche. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Bislang konnten Fans die Spiele des VfB Stuttgart in der Europa League ohne Abo im TV verfolgen. Das ändert sich nun. Wo das Auswärtsspiel gegen Fenerbahce Istanbul exklusiv zu sehen ist.











Die Europa League ist aus Fansicht zumindest in einer Hinsicht die bessere Alternative zur Champions League: die Spiele laufen im frei empfangbaren TV bei RTL – zumindest die meisten. Die zwei bisherigen Partien des VfB Stuttgart übertrug der Sender.

Am 3. Spieltag, wenn das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bei Fenerbahce Istanbul antritt, dürften viele VfB-Fans aber in die Röhre schauen. Die Partie wird bereits um 18.45 Uhr angepfiffen. Übertragen wird sie nur auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+. Das Vorabendprogramm des Hauptsenders ist traditionell für Daily-Soaps reserviert.

RTL überträgt am Donnerstag, 23. Oktober, das spätere Spiel mit dem zweiten deutschen Teilnehmer im Wettbewerb, SC Freiburg. Die Breisgauer empfangen den FC Utrecht (21 Uhr).

Wettbewerb: Uefa Europa League, 3. Spieltag

Partie: Fenerbahce Istanbul – VfB Stuttgart

Anpfiff :18.45 Uhr

Stadion: Şükrü-Saracoğlu-Stadion

Free-TV: Nein

Stream: RTL+ (kostenpflichtig)

Ein VfB-Heimspiel nicht bei RTL im Free-TV

In der Ligaphase der Europa League wird (voraussichtlich) eine weitere Partie des VfB Inhabern eines RTL+-Abos vorbehalten sein. Das Heimspiel am 11. Dezember (6. Spieltag) gegen Maccabi Tel Aviv beginnt ebenfalls bereits um 18.45 Uhr.

Welche Begegnung mit deutscher Beteiligung am letzten Spieltag (29. Januar 2025), wenn alle Spiele gleichzeitig starten, im Free-TV gezeigt wird, steht indes noch nicht fest.