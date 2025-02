VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim: Hoffenheim erwartet einen riesigen Ansturm von VfB-Fans

1 Im März 2024 waren weite Teile der Hoffenheimer Arena durch die VfB-Fans Rot gefärbt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter werden am Sonntag erneut in Scharen ins Kraichgau strömen. Mit welcher Zahl die Hoffenheimer rechnen, welche Verhaltensregeln in welchen Bereichen gelten – und wie man bei der TSG auf die Erfahrungen der Partie im März 2024 blickt.











Rund 85 Kilometer Entfernung, eine Stunde Anreise über die Autobahn – die Auswärtsfahrt zur TSG Hoffenheim ist eine der kürzesten für den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Vor knapp einem Jahr traten sie rund 15 000 Anhänger an, was den Vorstandschef Alexander Wehrle seinerzeit nach dem 3:0-Sieg von einer „beeindruckenden Stimmung wie bei einem Heimspiel“ schwärmen ließ. Das Ganze könnte sich nun in ähnlicher Weise wiederholen, wenn das Team von Sebastian Hoeneß an diesem Sonntag (19.30 Uhr) in der PreZero-Arena im Kraichgau gastiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor einem nicht alltäglichen Auswärtsspiel.