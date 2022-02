17 Für Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart gab es Zuspruch der Fans. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Bei der TSG Hoffenheim muss der VfB Stuttgart den nächsten Last-Minute-Schock hinnehmen. In der sportlichen Krise sorgen die Fans der Weiß-Roten für einen Lichtblick.















Link kopiert

Sinsheim/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat bei der TSG 1899 Hoffenheim wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga verloren. Nicht verloren hat der Club aus Cannstatt hingegen allem Anschein nach die Unterstützung seiner vielen treuen Fans. Dies wurde nach Abpfiff der Partie am Freitagabend deutlich.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Diese Mannschaft wird wieder aufstehen“

Statt wütender Pfiffe oder Unmutsbekundungen – wie es sie in den vergangenen Jahren in Zeiten der sportlichen Krise häufig gegeben hatte – kam es im Stadion zu zahlreichen Gesten der Unterstützung aus der Gästekurve. Sasa Kalajdzic, der die zwischenzeitliche 1:0-Führung durch Wataru Endo (58.) vorbereitet hatte, unterhielt sich lange nach Abpfiff mit einigen der schätzungsweise rund 5.000 mitgereisten Anhänger. „Ein riesiges Kompliment an unsere Fans“, sagte der Österreicher im Interview mit VfB-TV. „Ich habe das ganze Spiel über Gänsehaut gehabt. Wir sind euch extrem dankbar.“ Auch Sportdirektor Sven Mislintat zeigte sich begeistert.

Das äußerst intakte Verhältnis zwischen Spielern, Verantwortlichen und Fans ist derzeit einer der sehr wenigen Lichtblicke – wartet der Verein mit dem Brustring doch seit dem 11. Dezember 2021 (2:0 beim VfL Wolfsburg) auf einen dreifachen Punktgewinn in der höchsten deutschen Spielklasse. Nicht umsonst wagt der schwäbische Traditionsverein jetzt mehr denn je den Schulterschluss mit seinen Anhängern.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Später Doppelpack trifft mitten ins Herz“

So konnten am Tag nach dem 1:2 im Kraichgau einige Fans dem Auslaufen der Profis in Cannstatt beiwohnen. Und auch am kommenden Dienstag wird der Club seine Tore während der Übungseinheit im Rahmen der Corona-Bestimmungen öffnen. Schließlich hoffen sowohl die VfB-Spieler als auch deren Anhänger im wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am nächsten Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) auf das lange ersehnte Erfolgserlebnis in der Bundesliga.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.