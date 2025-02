VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim: Vor fast einem Jahr: Die große Fan-Invasion des VfB

19 Die Anhänger des VfB Stuttgart lieferten in der vergangenen Saison den Höchstwert an Auswärtsfans in einem Spiel ab. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den besonderen 3:0-Sieg zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Sonntagabend spielt der VfB Stuttgart wieder bei der TSG Hoffenheim. Beim 3:0-Sieg der Schwaben in der vergangenen Saison gab es eine beeindruckende rote Fan-Invasion. Wir blicken darauf zurück.











Am Sonntagabend trifft der VfB Stuttgart auswärts auf die TSG Hoffenheim. Wenn man diese Paarung liest, werden sich die VfB-Fans gerne an den 3:0-Sieg in der vergangenen Saison zurückerinnern. Es war ein berauschender Abend für die Schwaben – auf dem Platz wie auf den Rängen – der immer noch nachwirkt. Am 16. März 2024, also vor fast einem Jahr, lagen die Stuttgarter vor der Topspiel-Ansetzung am 26. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz mit vier Plätzen und 22 Punkten Vorsprung auf die Hoffenheimer. Mit einer Anzahl von 73 Punkten schloss der VfB Stuttgart die Saison final mit einer neuen Rekordmarke für den Verein mit dem Brustring und der Vizemeisterschaft ab.

Apropos Rekordmarke. Diese lieferten die Anhänger der Schwaben bei der letzten Auflage des Spiels ab. Keine andere Bundesliga-Mannschaft wurde in der Saison 2023/2024 auswärts von mehr mitgereisten Fans unterstützt. Die verhältnismäßig kurze Auswärtsfahrt wird schon länger stark bereist von den VfB-Fans. Im Jahr 2023 folgten den Weiß-Roten an einem Dienstagabend 7000 Anhänger, 2022 waren es selbst mit Corona-Einschränkungen 5000 Fans. Im März 2024 wurden dann neue Maßstäbe gesetzt. Neben den etwa 3000 VfB-Anhängern im natürlich ausverkauften Gästeblock deckte sich eine beeindruckende Menge an Fans im freien Verkauf der TSG mit Tickets ein.

Der Bundesliga-Rekordwert der VfB-Anhänger

So unterstützte mehr als die Hälfte der 30 000 Zuschauer im Heimspiel der Hoffenheimer die Gästemannschaft. Schätzungsweise 16 000 Fans des VfB Stuttgart sahen den hochdominanten 3:0-Sieg ihrer Mannschaft. Eine vergleichbare Menge wird auch an diesem Sonntagabend zum Anpfiff um 19.30 Uhr in der PreZero Arena erwartet. Vor fast einem Jahr führten die Schwaben schon zur Halbzeit mit 2:0 durch Treffer von Enzo Millot und Serhou Guirassy. Jamie Leweling markierte dann noch den 3:0-Endstand.

