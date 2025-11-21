VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Viele Gemeinsamkeiten – und ein dickes Kovac-Lob für Hoeneß

Viele Gemeinsamkeiten – und ein dickes Kovac-Lob für Hoeneß

1 Die Wege von Sebastian Hoeneß und Niko Kovac haben sich schon oft gekreuzt. Foto: Pressefoto Baumann, imago/osnapix

Niko Kovac und Sebastian Hoeneß verbindet seit Jahren einiges. Vor dem direkten Duell erteilt der Dortmunder Trainer seinem VfB-Kollegen einen nicht alltäglichen Ritterschlag.











Link kopiert

Man muss schon sehr weit zurückgehen, um zu den gemeinsamen Anfängen von Sebastian Hoeneß und Niko Kovac zu gelangen. 20 Jahre ist es her, dass die heutigen Cheftrainer des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund im selben Verein Fußball spielten – nur nicht in der gleichen Mannschaft. Kovac lief als gestandener Profi für Hertha BSC auf, Hoeneß in der zweiten Mannschaft der Berliner, beide Mittelfeldspieler begegneten sich gelegentlich auf dem Trainingsplatz.