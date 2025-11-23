VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Stuttgarter Signal an die Konkurrenz

13 Kollektiver Jubel: Der VfB punktet in Dortmund. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB beweist sich und der Liga, dass er auch gegen Topteams punkten kann – und hat nun eine große Chance, kommentiert David Scheu.











Dass der VfB Stuttgart fußballerisch mit den Topteams der Liga mithalten kann, war schon vor diesem Wochenende keine neue Erkenntnis – das zeigte die Mannschaft bereits im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:3). Nun aber gab es bei Borussia Dortmund nicht nur warme Worte im Anschluss, sondern durch das 3:3-Unentschieden auch Zählbares. Der Punktgewinn kam zwar auf den letzten Drücker zustande, glücklich war er aber mitnichten: Der VfB versteckte sich beim BVB nie, verteidigte über die gesamte Spielzeit mutig nach vorne und agierte durchschlagskräftiger als in einigen anderen Partien dieser Saison. Ganz wesentlich dank Instinktstürmer Deniz Undav, der gleich dreimal abgezockt traf.