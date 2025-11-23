VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Instinktfußball pur – die unglaubliche Undav-Show

13 Deniz Undav zeigt besondere Stärke. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zeigt Moral – und ein Mann sticht beim spektakulären 3:3 heraus. Wir analysieren das Spiel und den Spieler des Tages.











Der erste Weg hat Deniz Undav nach dem Abpfiff zu seinem alten Kumpel geführt. Der Stürmer ging auf Waldemar Anton zu, den Verteidiger von Borussia Dortmund und ehemaligen Mitspieler beim VfB Stuttgart. Beide umarmten sich – und doch war die Gefühlslage sehr unterschiedlich. Undav war beim 3:3 im Topspiel der Fußball-Bundesliga der Mann des Tages mit seinen drei Toren. Anton dürfte sich trotz des Unentschiedens mit seinen BVB-Kollegen wie ein Verlierer vorgekommen sein.