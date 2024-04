VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Diese Elf schickt Sebastian Hoeneß wohl ins Rennen

12 Da geht’s lang: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß gibt die Richtung vor. In unserer Bildergalerie schauen wir auf die mögliche Startelf für die Partie bei Borussia Dortmund. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Personelle Sorgen führen beim VfB Stuttgart zu Veränderungen in der Startformation. Dennoch hat der Trainer Sebastian Hoeneß eine Aufstellung gefunden, die in der Partie beim BVB am 28. Bundesliga-Spieltag Punkte entführen soll.











Das traditionelle Aufzählen der Ausfallliste, das VfB-Bulletin, auf das alle Journalisten zu Beginn der Pressekonferenz immer warten, dauerte dieses Mal etwas länger für den Trainer Sebastian Hoeneß. Vor der Highlight-Partie des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Liveticker) wuchs die Liste der sicheren Ausfälle aufgrund Verletzungen, Erkrankungen und Sperren auf sechs Akteure an.

Möglicherweise kommen kurzfristig noch Fabian Bredlow (Erkältung) und Pascal Stenzel (Mittelhandbruch) dazu, bei beiden steht ein Einsatz auf der Kippe. Insbesondere der Ausfall des Kapitäns Waldemar Anton (Gelbsperre) wiegt schwer, Hoeneß muss wieder einmal die Abwehr umbauen.

Doch das ficht den Chefcoach nicht an. „So richtig viele Optionen haben wir nicht. Aber trotzdem haben noch ein paar. Wir haben Spieler, die auf der Position spielen können oder das schon mal gespielt haben“, blieb Hoeneß relativ unkonkret in Bezug auf den Ersatz für den gesperrten Kapitän. „Egal wer auf dem Platz steht und egal, in welcher Grundformation wir spielen – wir freuen uns auf das Spiel“, ergänzte der Trainer. Wohlwissend, dass die Partie „aktuell wohl eines der schwersten Spiele ist, die man haben kann, vielleicht abgesehen von Leverkusen. Dortmund ist richtig gut drauf“, bilanzierte Hoeneß. Insbesondere Dortmunds „in Tiefe und Breite unfassbarer Kader“ sei es, der die Gefahr beim Gegner ausmache.

Ungeachtet aller personellen Engpässe hat Hoeneß eine Startformation für das Topspiel des Spieltags zusammenstellen können – welche das ist, sehen Sie in der Bilderstrecke. Viel Vergnügen beim Durchklicken!