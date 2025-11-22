VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: „Der VfB hat es heute richtig klasse gemacht“

13 Sebastian Hoeneß und Niko Kovac haben ein ausgeglichenes Topspiel gesehen. Foto: Baumann/Julia Rahn/Julia Rahn

Nach dem 3:3 des VfB in Dortmund haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Link kopiert

Nach einem nervenaufreibenden Spiel hat der VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund ein 3:3 (0:2) geholt. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben ein spektakuläres Spiel gesehen. Wir kommen sehr gut rein – das einzige, was gefehlt hat, war das Tor. Da hat ein bisschen die Überzeugung gefehlt im letzten Drittel. Mit dem Elfmeter dreht sich das Spiel, da haben wir Glück, dass uns das Spiel nicht komplett entgleitet. In der Halbzeit haben wir an die Überzeugung appelliert, dass es noch nicht vorbei ist. Es war sehr eindrucksvoll, was die Jungs dann in der zweiten Hälfte gezeigt haben. Ab der 60. Minute war es ein offenes Spiel, das keinen Verlierer verdient gehabt hätte.“

BVB-Trainer Niko Kovac: „Wir haben in den ersten 20 Minuten nicht ins Spiel gefunden, der VfB hat die Dominanz gehabt. Nach dem Elfmeter haben wir das Spiel kontrolliert und auch viele gute Umschaltmomente gehabt nach Spielverlagerungen. Unter dem Strich sind wir von dem Ergebnis enttäuscht. Aber ich weiß auch, dass der VfB eine richtig gute Mannschaft ist und dass sie es heute richtig klasse gemacht haben.“

Mann des Spiels: Deniz Undav Foto: Baumann/Julia Rahn

VfB-Profi Deniz Undav: „Es hat sich wie ein Sieg angefühlt. Wir haben eine unfassbare Moral gezeigt und nehmen völlig verdient einen Punkt mit. Drei Tore sind allgemein schön, aber gegen Dortmund ist es nochmals besonders. Ich bin sehr glücklich, dass wir dadurch das Unentschieden erreicht haben“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Das war absolute Werbung für den Fußball heute. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir was mitnehmen wollen, haben Zweikämpfe geführt und sind im vorderen Drittel hoch angelaufen. Nach dem Elfmeter war es für uns schwieriger, Dortmund kam immer besser ins Spiel. Nach der Pause bekommen wir wieder mehr Spielkontrolle, das Unentschieden war absolut verdient für uns.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.