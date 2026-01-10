VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: „Wir haben das Spiel früh gekillt“

15 Der VfB Stuttgart hat in Leverkusen beim 4:1-Erfolg geglänzt. Foto: IMAGO/speedshot

Nach dem 4:1 des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim Team von Bayer Leverkusen mit 4:1 gewonnen. Vor allem im ersten Abschnitt glänzten die Gäste, die nun als Tabellenfünfter 29 Punkte haben und ihre internationalen Ambitionen untermauerten. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es ist viel aufgegangen. Die ersten 30 Minuten waren richtig gut. Wir hatten viele Balleroberungen und die Idee, nach vorne zu spielen. Auch Jeff Chabot möchte ich da nennen, der zwei Tore einleitet, weil er nach vorne spielt. Die Jungs haben es super gemacht. Einen besseren Start in das neue Jahr hätten wir uns nicht vorstellen können, hier in Leverkusen gegen den Tabellendritten. Aber ich habe erst in der 88. Minute gesagt: Ok, das Ding ist durch.“

Bayer-Coach Kasper Hjulmand: „Es war ein verdienter Sieg für die Stuttgarter. Unsere ersten 30 Minuten waren zu schlecht, der VfB hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Es geht darum, die Zweikämpfe richtig zu führen. Da war Stuttgart viel besser.“

VfB-Spieler Jamie Leweling: „Die ganze Mannschaft war top. Wir waren direkt griffig. Natürlich hatte Leverkusen auch ein paar Chancen, aber Alex Nübel hat gut gehalten und vorne haben wir die Dinger reingemacht. Die 4:0-Führung zur Halbzeit hat mich selbst etwas überrascht. Doch der Trainer hatte einen guten Plan. Es hat sehr gut zwischen Deniz Undav und mir geklappt.“

VfB-Spieler Deniz Undav: „Jamie Leweling und ich haben unsere Scorerpunkte geholt, da ist mir egal, wer ‚Man of the Match’ wird. Wir haben drei Punkte mitgenommen und endlich in Leverkusen gewonnen. Das ist entscheidend. Wir haben gefühlt mit den ersten vier Schüssen das Spiel früh gekillt. Die Leverkusener hätten auch ein, zwei Tore machen können in der ersten Hälfte, aber im Endeffekt war das Glück auf unserer Seite. “

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Im Grunde war der Spielverlauf wie üblich in Leverkusen. Es war viel Tempo und Leidenschaft im Spiel. Unüblich war diesmal nur das Ergebnis, denn endlich sind wir in Leverkusen für eine starke Leistung belohnt worden. Wichtig war, dass wir vor dem Tor sehr effizient waren, aber auch konsequent verteidigt haben – von der ersten Sekunde an.“

