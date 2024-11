VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: „Weltklasse“ – VfB-Fans feiern Alexander Nübel

15 Stuttgart-Keeper Alexander Nübel zeigte eine überragende Leistung gegen Leverkusen. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart geht es diesmal überraschend unspektakulär zu. Im Netz huldigen die Fans der Schwaben vor allem einen Spieler.











Link kopiert

Kein Spektakel, kein Sieger: Vizemeister VfB Stuttgart und Double-Gewinner Bayer Leverkusen treten nach einem überraschend trägen Topspiel in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die beiden Spitzenteams der Vorsaison trennten sich am Freitagabend in Leverkusen trotz klarem Chancenplus für die Werkself bei hitziger Atmosphäre 0:0 und drohen den Titelkampf bereits früh aus den Augen zu verlieren.

Der starke VfB-Torhüter Alexander Nübel meinte: „Am Ende können wir glücklich sein, dass wir das Spiel nicht verlieren.“ Auf der Internetplattform X (früher Twitter) feiern die Fans der Schwaben den Stuttgarter Keeper als Mann des Spiels.

„Leverkusen war in der Offensive und in der Defensive stärker, deshalb sind wir zufrieden mit dem Punkt. Mehr war nicht drin heute“, sagte der Stuttgarter Kapitän Atakan Karazor bei DAZN. Dennoch nehmen die VfB-Fans viel Positives aus dem Spiel mit.

In der Vorsaison und im Supercup im August hatten sich die beiden Top-Teams ein Offensiv-Spektakel geliefert, selbst Bayer-Coach Xabi Alonso an der Seitenlinie sei nach „jedem Spiel kaputt“ gewesen, sagte der Meister-Trainer im Vorfeld der Partie.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Bärenstarker Nübel sichert dem VfB einen Punkt Der VfB hat in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen 0:0 gespielt. Wir bewerten alle mindestens zehn Minuten eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik.

Am Freitagabend aber tasteten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase erstmal ab. Die Anhänger des VfB Stuttgart geben sich mit der Defensivleistung zufrieden.

Das nervt die Schwaben: Die VfB-Fans hadern mit dem Schiedsrichter und den Leverkusener Spielern, die sich ihrer Meinung nach zu oft beim Schiedsrichter beschweren.

Am nächsten Spieltag geht es für den VfB Stuttgart im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 10. November, 17.30 Uhr).