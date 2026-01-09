VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Erreicht der VfB 2026 die Königsklasse? Das sagen unsere VfB-Reporter

Der VfB Stuttgart startet am Samstag ins neue Bundesligajahr. Reicht es 2026 wieder für die Königsklasse? Die VfB-Reporter Carlos Ubina und Dirk Preiß diskutieren diese Frage.
Der Winterschlaf, der eher ein Powernap war, ist beendet. Auch für den VfB Stuttgart. An diesem Samstag (18.30 Uhr) tritt das Team des Cheftrainers Sebastian Hoeneß zum Restart der Fußball-Bundesliga gleich zum Topspiel bei Bayer Leverkusen an. Bringt diese Partie schon Klarheit in der Frage, wohin es für die Weiß-Roten in dieser Saison noch gehen kann?