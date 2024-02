VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Der Ärger um das Raubein aus dem Rheinland

21 Der Leverkusener Robert Andrich (rechts) sprintet Chris Führich vom VfB Stuttgart hinterher – und hat in diesem Spiel Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Foto: dpa/Marius Becker

Die Stuttgarter fühlen sich nach dem Pokal-Aus zurecht benachteiligt, weil Robert Andrich nicht vom Platz fliegt. Dennoch können sie aus ihrer Gesamtleistung viel Kraft ziehen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Sebastian Hoeneß hat den Namen des Sünders nicht in den Mund genommen. Bewusst. Um sich in seinem Ärger zurückzuhalten. Die Szene aus der 36. Minute verschwieg der Trainer des VfB Stuttgart in seiner Analyse jedoch nicht – und jeder im Raum der Bayarena wusste nach dem Abpfiff, wen er meinte. Der Leverkusener Robert Andrich kam während des Spiels gegen Enzo Millot deutlich zu spät, rammte den Stuttgarter am Ball von hinten weg und erwischte den VfB-Profi zudem noch am Fuß. Ein Foul, das eine Gelbe Karte nach sich ziehen sollte – normalerweise.