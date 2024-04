VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen: Wieder einmal schwach – Felix Zwayer und das wiederkehrende Muster

19 Felix Zwayer war mit der Spielleitung in Leverkusen betraut. Und wieder einmal überfordert. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Topspiel der Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen wurde maßgeblich beeinflusst durch eine schlechte Schiedsrichterleistung. Das muss aufhören, kommentiert Philipp Maisel.











Jude Bellingham hatte es schon vor Jahren gewusst. „Sie setzen einen Schiedsrichter, der nachweislich an einer Spielverschiebung beteiligt war, auf das größte Spiel der Liga an. Was hast du erwartet?“, blaffte der ehemalige Dortmunder einen Reporter an, als dieser ihn auf die Schiedsrichterleistung ansprach, die wenige Minuten zuvor die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München entschieden hatte. Sie kam von Felix Zwayer. Dem Mann, der 2005 Geld genommen hatte im sogenannten Hoyzer-Skandal, dem bis dato letzten großen Betrugsskandal der Bundesliga. Und der Mann, der genau so regelmäßig die großen Partien der Liga bekommt, wie er sie durch seine Leistungen auch immer wieder beeinflusst.