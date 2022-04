VfB Stuttgart Neuer VfB-Chef Wehrle: Auch in 2. Liga „absolut wettbewerbsfähig“

Der neue Vorstandschef des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, sieht den VfB für die kommende Saison gut gerüstet – sei es in der ersten oder in der zweiten Bundesliga. Die Schwaben seien in beiden Szenarien „absolut wettbewerbsfähig“.