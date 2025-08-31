VfB Stuttgart: Auswärtspunkt für die VfB-Frauen

1 Haruka Osawa hat in Andernach für den VfB Stuttgart getroffen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Dei Frauen des VfB Stuttgart haben im ersten Auswärtsspiel der Zweitligasaison einen Punkt geholt. Haruka Osawa traf in Andernach.











Sie setzten schon an zum großen Jubel über einen späten Siegtreffer. Leonie Kopp hatte den Ball über die Linie gedrückt – aber: Die Schiedsrichterassistentin hob die Fahne. Und es blieb beim 1:1. Im ersten Auswärtsspiel der Zweitligasaison haben die Frauen des VfB Stuttgart einen Punkt bei der SG 99 Andernach geholt.

Nach dem Auftaktsieg gegen den FC Bayern II hoffte das Team von Trainer Heiko Gerber auch in der Fremde auf einen Erfolg. In einer intensiven ersten Hälfte blieb es aber torlos, das leichte Chancenplus lag aufseiten der Gastgeberinnen. Die gingen nach dem Seitenwechsel dann auch in Führung. Einen Eckball von Lisa Kossmann verwertete Malou Müller per Kopf (54. Minute).

Dann erhöhten die Stuttgarterinnen den Druck und wurden in der 77. Minute belohnt, als die eingewechselte Haruka Osawa zum Ausgleich traf. Gegen Ende drängte der VfB noch auf den Siegtreffer, musste sich jedoch mit dem Punkt zufrieden geben.

Am kommenden Sonntag steht für die VfB-Frauen gleich das nächste Auswärtsspiel an. Um 14 Uhr ist dann Anpfiff bei Borussia Mönchengladbach, dem Tabellennachbarn des VfB (beide vier Punkte).