VfB Stuttgart: Ausrufezeichen – so stark lief der Abend des Bilal El Khannouss

Ausrufezeichen – so stark lief der Abend des Bilal El Khannouss

9 Setzte einer starken VfB-Leistung die Krone auf: Bilal El Khannouss Foto: Steve Welsh/PA Wire/dpa

Der VfB Stuttgart war zuletzt weit weg von seiner Topform. Diese Zeit scheint nun vorbei. Der Mittelfeldmann hat im Celtic Park ein Ausrufezeichen gesetzt.











Link kopiert

Einen Vorgeschmack auf das, was sich am Donnerstabend im Celtic Park zu einer herausragenden Einzelleistung von Bilal El Khannouss manifestierte, gab es bereits letztes Wochenende gegen den 1. FC Köln zu sehen. Nämlich in der 84. Minute. Da leitete der marokkanische Nationalspieler einen Ball mit der minimalen Berührung seiner Hacke hinter dem Standbein weiter. Perfekt temperiert steckte er so auf den durchstartenden Ramon Hendriks in die Gasse durch, woraufhin der eine Flanke nach innen servierte, die Ermedin Demirovic satt über die Torlinie klatschen ließ. In diesem Moment blitzte es nach mehreren Wochen in der Versenkung wieder einmal auf, das spezielle Talent von El Khannouss.