1 Atakan Karazor steht seit Juli 2019 beim VfB unter Vertrag. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In seinem Urlaub auf Ibiza wird VfB-Mittelfeldspieler Atakan Karazor festgenommen. Laut Medienberichten geht es um den Verdacht der Vergewaltigung. Der VfB bestätigt dies nicht.















Link kopiert

Atakan Karazor, Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart, ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Das hat der Bundesligist am Samstagmittag bekannt gegeben. Karazor bestreite jede strafbare Handlung. Der VfB sei mit den Anwälten des Fußballers in ständigem Kontakt.

Laut der ibizenkischen Nachrichtenseite Periodico de Ibiza, die als erste berichtete, geht es um den Verdacht der Vergewaltigung. Demnach sollen Karazor und ein Freund ein 18 Jahre altes Mädchen am Mittwoch in einer Villa in San Jose vergewaltigt haben. Die Frau soll später in einem Krankenhaus behandelt worden sein und das mutmaßliche Verbrechen zur Anzeige gebracht haben, woraufhin die Männer am Donnerstag festgenommen wurden.

Mehrere spanische, englische und deutsche Medien berichten mittlerweile über die mutmaßliche Vergewaltigung. Der VfB Stuttgart äußerte sich diesbezüglich nicht: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der VfB vorerst nicht weiter äußern kann“, heißt es weiter.

Der gebürtige Essener Karazor steht seit Juli 2019 beim VfB unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam er in 25 Pflichtspielen für die Schwaben zum Einsatz. Erst im Mai verlängerten beide Seiten den Vertrag bis 2026.