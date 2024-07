VfB Stuttgart: Drei Neue mit dabei: Die 15 teuersten VfB-Abgänge der letzten zehn Jahre

16 Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Hiroki Ito verlassen den VfB allesamt und bringen Millionensummen. Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie/IMAGO/Jürgen Kessler

Der VfB verliert nach Hiroki Ito und Waldemar Anton nun auch Serhou Guirassy für Millionensummen an die direkte Konkurrenz. Angesichts dieser prominenten Verluste werfen wir einen Blick auf die kostspieligsten Abgänge der VfB-Geschichte.











Wenn der VfB Stuttgart in der kommenden Saison in der Champions-League an den Start geht, wird er auf einige Stützen der vergangenen Spielzeit verzichten müssen. Die sportlich historische Saison 2023/24 hat für den Verein nämlich nicht nur positive Folgen. Denn neben den bereits länger feststehenden Transfers von Hiroki Ito zum FC Bayern München und Waldemar Anton zu Borussia Dortmund ist nun auch der Abgang von Torjäger Serhou Guirassy, ebenfalls zum BVB, beschlossene Sache. Dieser hatte sich zunächst noch wegen einer offenen Knieverletzung des Guineers verzögert, ist aber mittlerweile auch von beiden Vereinen offiziell verkündet.

Undav-Transfer könnte Rennen gegen die Zeit werden

Bei Publikumsliebling Deniz Undav werden es für VfB-Fans währenddessen noch bange Wochen bis Transferschluss. Undavs Stammverein Brighton zeigt sich als harter Verhandlungspartner und macht zur Zeit keine Anzeichen dem VfB preislich entgegenzukommen. Es droht beim Stürmer, trotz mehrfach ausgedrücktem Wechselwunsch, ein komplizierter Transferpoker bis Ende der Transferfrist. Der VfB hat dabei aber bereits eine finanzielle Grenze angekündigt. Hoffnung für VfB-Fans gibt es mittlerweile zumindest bei EM-Fahrer Chris Führich. Dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 22 Millionen Euro für deutsche Vereine und einer leicht höheren Summe für die internationale Konkurrenz ist abgelaufen. Dadurch hält der VfB das Heft des Handelns komplett in der eigenen Hand, weshalb ein Verbleib Führichs sehr realistisch scheint.

Bei den Wechseln von Ito, Anton und Guirassy spielten diese vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklauseln eine entscheidende Rolle. Dadurch steht es den Spielern zu, die Ablösesumme für ihren neuen Verein auf eine vorher festgelegte Summe zu beschränken. Ausstiegsklauseln gehören vor allem bei Vereinen außerhalb der sportlichen Eliteklasse zum Geschäft.

Passend dazu haben wir einen Blick auf die teuersten Abgänge der VfB-Geschichte geworfen. Unsere Bildergalerie gibt Aufschluss. Viel Spaß beim Durchklicken!