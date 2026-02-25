VfB Stuttgart: Ameen Al-Dakhil – ein Verteidiger auf Tauchstation
1
Ist beim VfB seit dem Hoffenheim-Spiel im Dezember nicht mehr auf dem Platz in Erscheinung getreten: Ameen Al-Dakhil (rechts). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

In 19 Monaten beim VfB hat der Belgier gerade mal sechs Startelfeinsätze absolviert. Bekommt er nun in der Europa League gegen Celtic Glasgow eine Chance?

Der letzte große öffentliche Auftritt des Ameen Al-Dakhil, er war weniger fußballerischer als vielmehr völkerverbindender Natur: Das war, als Daniel Krieber, der deutsche Botschafter in der irakischen Hauptstadt Bagdad, mal auf dem Trainingsgelände des VfB vorbeischaute, um mit Al-Dakhil im Schlienzstadion ein paar Pässe zu spielen. Schließlich verbindet den Botschafter und den in Bagdad geborenen sowie in der Nähe vom Anderlecht aufgewachsenen Fußballprofi auch eine gemeinsame Zeit in Belgien.

