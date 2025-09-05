VfB Stuttgart: Ameen Al-Dakhil – der Wackelkandidat kämpft sich zurück

1 Gemeinsam mit Leonidas Stergiou (li.) und Jeff Chabot (re.) absolviert Ameen Al-Dakhil zusätzlich zum VfB-Teamtraining auch individuelle Laufeinheiten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Durch seine labile Gesundheit ist von Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil wenig zu sehen beim VfB. Bisher hat er in dieser Runde gar nicht gespielt. Doch es gibt Hoffnung.











Mangelnden Einsatz und oder fehlenden Willen zum Comeback wirft ihm beim VfB Stuttgart keiner vor, ganz im Gegenteil. Und dennoch ist Ameen Al-Dakhil seit seiner Verpflichtung zum Ende der Sommer-Transferphase 2024 bis zum heutigen Tag von der physischen Stabilität her der unsicherste Kantonist im Kader der Stuttgarter. Eine Art multipler Seuchenvogel. Schließlich hat der Innenverteidiger, der für rund neun Millionen Euro vom FC Burnley aus der englischen Premier League kam, nach inzwischen 13 Monaten VfB gerade mal sieben Bundesliga (Teil-)einsätze auf dem Konto stehen.