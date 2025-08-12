VfB Stuttgart: Alexander Wehrle kündigt weitere Transfers an
Der VfB will sich in der Offensive in jedem Fall noch verstärken – und die Neuen werden „weniger 17-, 18- oder 19-Jährige“ sein, wie der Vorstandschef betont.

Noch hat das Wechselfenster fast drei Wochen geöffnet, beim VfB Stuttgart aber ist man mit dem Verlauf des Transfersommers zum jetzigen Stand bereits zufrieden. „Wir sind relativ weit, haben den Kader weitgehend zusammengehalten und ein paar Spieler dazu bekommen, die auch alle im Trainingslager dabei waren. Das ist auch immer wichtig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle im Talk „PubCannstatt“ unserer Redaktion.

