VfB Stuttgart: Alexander Wehrle kritisiert Zustände in Deventer scharf

Nach dem deutlichen und hochverdienten 4:0 des VfB Stuttgart holte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle zum großen Rundumschlag aus.

Klare Kante: VfB-Boss Alexander Wehrle hat in einem Rundumschlag die Zustände in Deventer scharf kritisiert. Wir zeigen die Aussagen im Video.











„So etwas habe ich noch nie erlebt. Stellen Sie sich mal vor, sie steigen aus dem Bus aus und kassieren sofort einen Knüppel in den Rücken oder den Nacken. Das geht überhaupt nicht!“, kritisierte Alexander Wehrle die Vorkommnisse am Fan-Meetingpoint in Deventer. Bei der Ankunft der organisierten Szene war es zu bedrückenden Szenen gekommen. Videos im Netz dokumentieren die Vorfälle. In der Folge traten weite Teile der rund 500 angereisten Fans wieder die Heimreise an.

Einmal in Fahrt, legte Wehrle nach: „Also ganz ehrlich. Wir haben 489 Karten bekommen. Wenn ich das nicht gemanaged bekomme, dann läuft was komplett falsch.“ Wehrle bemängelte damit die offenbar gravierenden Mängel in der Organisation, die seiner Meinung nach ihren Teil zur Gesamtsituation beigetragen haben.

Der CEO des VfB blieb selbst bis zum Ende am Meetingpoint, trat die Anreise zum Stadion mit den verbliebenen Fans in einem bereitgestellten Shuttle an. Alle Aussagen von Alexander Wehrle gibt es bei uns im Video.