VfB Stuttgart: Alexander Nübel muss kürzer treten – fünfter Torhüter reist nach

Alexander Nübel musste schon am am Samstag in Reutlingen aussetzen.

Der Stammkeeper absolviert derzeit nur ein leichtes Programm, was zu personellen Nachjustierungen geführt hat. Wie der Trainer die Lage aktuell einschätzt.











Die Trainingsgruppe des VfB Stuttgart am Tegernsee hat kurzfristig Zuwachs bekommen: Am Montagabend reiste Torhüter Dominik Draband (29) aus der zweiten Mannschaft ins Trainingslager nach, was mit Beschwerden beim Stammkeeper zu tun hat: Alexander Nübel muss schon seit einigen Tagen kürzertreten und absolviert in der Gruppe um Torhütertrainer Steffen Krebs auf dem Nebenplatz in Rottach-Egern nur ein leichtes Programm mit Ball am Fuß. Der sichtbarste Unterschied: Im Gegensatz zu den anderen Torhütern trägt Nübel keine Handschuhe.