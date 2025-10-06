Alarmstufe Rot im VfB-Sturm: auch Demirovic schwer verletzt

1 Mittelstürmer Ermedin Demirovic steht dem VfB über Wochen, vielleicht sogar über Monate, nicht mehr zur Verfügung. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Nach der schweren Verletzung des Mittelstürmers Ermedin Demirovic hat der VfB nun ein dickes Problem. Wer soll ganz vorne die Tore schießen?











Link kopiert

Bereits in den Schlussminuten der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) konnte man eine dunkle Vorahnung haben. Schließlich lief der VfB-Mittelstürmer Ermedin Demirovic nach einem Schlag auf den Fuß da bereits unrund über den Platz, hielt aber bis zum Schluss durch. Auch beim Gang zur Kurve sowie bei den Interviews nach Spielende humpelte der 27-Jährige durch die Katakomben der Stuttgarter MHP-Arena.