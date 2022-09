1 Der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertreter: Claus Vogt (rechts) und Bertram Sugg vom VfB Stuttgart Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Kontrollgremium der VfB Stuttgart AG wird im Herbst neu zusammengesetzt – und schon jetzt laufen im Hintergrund eine Reihe von Gesprächen.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart will sich im Aufsichtsrat neu aufstellen. Das ist zumindest der Plan des Fußball-Bundesligisten. Nach Informationen unserer Redaktion läuft derzeit eine Reihe von Gesprächen, um auszuloten, welche Personen in das Kontrollgremium der VfB AG berufen werden können. An Interessenten scheint es dabei nicht zu mangeln. „Der Aufsichtsrat soll im Herbst turnusgemäß neu zusammengesetzt werden“, sagt Präsident Claus Vogt, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist. „Wir sprechen darüber natürlich mit allen Beteiligten sowie den aktuellen Aufsichtsräten und überlegen parallel, welche Persönlichkeiten den VfB unterstützen und inhaltlich weiterbringen könnten. Es gibt Kandidatinnen und Kandidaten, mit denen wir uns in Ruhe austauschen werden. Zwischenstände und Spekulationen werden wir nicht kommunizieren oder kommentieren“, so Vogt.