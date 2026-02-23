VfB Stuttgart: Abseitspfiff gegen Demirovic – Kamera zeigt neue Perspektive
1
Die Reverse-Kamera zur Szene in der 73. Minute, in der eine knappe Abseits-Position von Ermedin Demirovic (zweiter Spieler in Weiß von vorne) festgestellt wurde. Foto: DFB Schiri GmbH

Der DFB äußert sich zur viel diskutierten Szene in der 73. Minute in Heidenheim, zum Unmut des VfB – und zur möglichen Einführung eines Toleranzbereichs.

Gleiche Höhe oder Abseits? Oft entscheiden Zentimeter über diese Frage, die in Fußballdeutschland und andernorts immer wieder für kontroverse Diskussionen sorgt – was nicht weiter verwundert, schließlich hängt von der Antwort nicht selten direkt die An- oder Aberkennung eines Tores ab. Wie zuletzt beim VfB Stuttgart, der sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (3:3) in der 73. Minute zu früh freute. Mittelstürmer Ermedin Demirovic hatte zum vermeintlichen 3:2-Führungstreffer eingeköpft, der dann aber wieder einkassiert wurde: Veto des Videoassistenten (VAR) aus Köln, dieser hatte den Stuttgarter minimal in der verbotenen Zone gesehen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.