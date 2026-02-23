VfB Stuttgart: Abseitspfiff gegen Demirovic – Kamera zeigt neue Perspektive

1 Die Reverse-Kamera zur Szene in der 73. Minute, in der eine knappe Abseits-Position von Ermedin Demirovic (zweiter Spieler in Weiß von vorne) festgestellt wurde. Foto: DFB Schiri GmbH

Der DFB äußert sich zur viel diskutierten Szene in der 73. Minute in Heidenheim, zum Unmut des VfB – und zur möglichen Einführung eines Toleranzbereichs.











Link kopiert

Gleiche Höhe oder Abseits? Oft entscheiden Zentimeter über diese Frage, die in Fußballdeutschland und andernorts immer wieder für kontroverse Diskussionen sorgt – was nicht weiter verwundert, schließlich hängt von der Antwort nicht selten direkt die An- oder Aberkennung eines Tores ab. Wie zuletzt beim VfB Stuttgart, der sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (3:3) in der 73. Minute zu früh freute. Mittelstürmer Ermedin Demirovic hatte zum vermeintlichen 3:2-Führungstreffer eingeköpft, der dann aber wieder einkassiert wurde: Veto des Videoassistenten (VAR) aus Köln, dieser hatte den Stuttgarter minimal in der verbotenen Zone gesehen.