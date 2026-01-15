VfB Stuttgart: 50 Bundesliga-Siege für Hoeneß – nur drei VfB-Trainer haben mehr

10 4. Sebastian Hoeneß (50 Siege): Der aktuelle VfB-Trainer ist auf dem besten Weg, die vor ihm auf der Liste stehenden Trainer einzuholen. Der VfB ist in der aktuellen Saison in allen drei Wettbewerben vertreten und hat sich durch die Siege gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf Rang drei geschoben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Durch das 3:2 gegen Eintracht Frankfurt hat Sebastian Hoeneß eine runde Marke geknackt. Er reiht sich ein in einen illustren Kreis – und dürfte bald weiter klettern.











Von Trainer-Legenden wie Otto Rehagel (390 Bundesliga-Siege) oder Jupp Heynckes (343) ist Sebastian Hoeneß noch ein Stück entfernt. Nach seinem 74. Sieg als Bundesliga-Trainer befindet er sich mit seiner aktuellen Bilanz aber auf einem guten Weg dorthin.

Mit dem spektakulären 3:2-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt hat Hoeneß im 93. Bundesligaspiel für den VfB Stuttgart die 50-Siege-Marke geknackt. Das gelang zuvor nur drei anderen Trainern. Dennoch gehörte Hoeneß bereits vor diesem Sieg zu den fünf erfolgreichsten Bundesliga-Trainern des VfB Stuttgart – und könnte noch in dieser Saison auf Platz zwei vorrücken. In unserer Bildergalerie seht ihr die zehn VfB-Trainer, die in der Bundesliga am öftesten drei Punkte holten.