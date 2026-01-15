VfB Stuttgart: 50 Bundesliga-Siege für Hoeneß – nur drei VfB-Trainer haben mehr

Durch das 3:2 gegen Eintracht Frankfurt hat Sebastian Hoeneß eine runde Marke geknackt. Er reiht sich ein in einen illustren Kreis – und dürfte bald weiter klettern.
Von Trainer-Legenden wie Otto Rehagel (390 Bundesliga-Siege) oder Jupp Heynckes (343) ist Sebastian Hoeneß noch ein Stück entfernt. Nach seinem 74. Sieg als Bundesliga-Trainer befindet er sich mit seiner aktuellen Bilanz aber auf einem guten Weg dorthin.
Mit dem spektakulären 3:2-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt hat Hoeneß im 93. Bundesligaspiel für den VfB Stuttgart die 50-Siege-Marke geknackt. Das gelang zuvor nur drei anderen Trainern. Dennoch gehörte Hoeneß bereits vor diesem Sieg zu den fünf erfolgreichsten Bundesliga-Trainern des VfB Stuttgart – und könnte noch in dieser Saison auf Platz zwei vorrücken. In unserer Bildergalerie seht ihr die zehn VfB-Trainer, die in der Bundesliga am öftesten drei Punkte holten.