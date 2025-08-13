VfB-Profi geht in die Wüste: Undav über Millot-Wechsel: „Es ist klar, dass es da Aufruhr gibt“

Undav über Millot-Wechsel: „Es ist klar, dass es da Aufruhr gibt“

1 VfB-Spieler Deniz Undav spricht über den Wechsel seines Teamkollegen Enzo Millot. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner; Weller/dpa

Enzo Millot spielt künftig nicht mehr beim VfB Stuttgart, sondern in Saudi-Arabien. Das sagt sein Ex-Teamkollege Dennis Undav dazu.











Link kopiert

Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav hat Verständnis für den Wechsel von Enzo Millot vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien. Es sei ein „guter Schritt“ für den 23-Jährigen, sagte Undav (29) über seinen bisherigen Teamkollegen beim VfB Stuttgart in einem Sky-Interview. „So sichert er sich und seine Familie über mehrere Generationen ab. Soll er doch machen. In drei Jahren ist er immer noch jung und kann noch zurückkommen.“

Enzo Millot wechselt nach Saudi-Arabien. Foto: Pressefoto Baumann

Der französische Mittelfeldspieler unterschrieb beim Club Al-Ahli einen Dreijahresvertrag. „Es ist klar, dass es da Aufruhr gibt, aber ich verstehe das auch nicht, dass die Leute da so viel reden“, sagte Undav. „Du kannst mir nicht sagen, dass du deinen Job nicht wechseln würdest, wenn dir jemand 1.000 Euro mehr gibt.“

Millot dürfte in Saudi-Arabien deutlich mehr verdienen als bisher beim deutschen Pokalsieger. Dem VfB Stuttgart soll der Transfer Einnahmen von knapp 30 Millionen Euro bescheren.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien sei für ihn selbst „Stand jetzt“ nichts, sagte Undav. „Aber man weiß nie im Fußball. Man muss schauen, wie sich der Fußball da weiterentwickelt. Aber mein Ziel ist es eigentlich, in Europa zu bleiben.“