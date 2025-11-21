VfB-Leihgabe bei SC Paderborn: Das sagt Ralf Kettemann über Dennis Seimen

Das sagt Ralf Kettemann über Dennis Seimen

1 Trainer Ralf Kettemann hält große Stücke auf seinen Torwart Dennis Seimen. Foto: Imago/Zink, Imago/Rudel

VfB-Leihgabe Dennis Seimen mischt mit dem SC Paderborn die zweite Liga auf. SCP-Trainer Ralf Kettemann beschreibt seinen Torwart und lässt sich auch über flache Spieleröffnungen aus.











Link kopiert

Dennis Seimen stand in allen zwölf Zweitligaspielen des Spitzenreiters SC Paderborn in dieser Saison von der ersten bis zur 90. Minute im Tor. Die 19-jährige Leihgabe vom VfB Stuttgart kassierte nur zehn Gegentore, lediglich der FC Schalke 04 (sieben) musste weniger Treffer hinnehmen. SCP-Trainer Ralf Kettemann (39), früher auch Spieler bei den Stuttgarter Kickers, spricht vor dem Heimspiel an diesem Samstag (13 Uhr) gegen Hannover 96 über seine Qualitäten.