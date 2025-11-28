VfB in Deventer – Pressestimmen aus Holland: „Traurig für den niederländischen Vereinsfußball“

1 Bilal El Khannouss obenauf, Eagles-Spieler Kenzo Goudmijn am Boden. Foto: Baumann / Michael Treutner

Der VfB Stuttgart hat die Partie bei den Go Ahead Eagles dominiert – und souverän gewonnen. Was schreiben deutsche und niederländische Medien?











Der VfB hat in der Europa League seinen ersten Auswärtssieg eingefahren. Das klare 4:0 bei den Go Ahead Eagles geriet dabei fast zur Nebensache. Auch in niederländischen Medien ist der übermäßige Polizeieinsatz vor der Partie ein Thema; außerdem eine unrühmliche Szene zum Ende der Partie hin. Wir fassen die Pressestimmen zusammen: ﻿

De Stentor: Das lokale Medium aus Deventer befasst sich in einer ganzen Reihe von Artikeln mit den Vorkommnissen rund um die Europa-League-Partie. „Stuttgart wütend auf Deventer, weil Busse voller Fans nach Hause geschickt wurden“, heißt es beispielsweise. „Polizisten der Bereitschaftspolizei verprügeln deutsche Fans, als diese unter der Wilhelminabrücke in Deventer aus ihrem Bus steigen.“ Dabei wird aber auch den VfB-Fans eine Mitschuld an der Eskalation gegeben. Auf dem Platz hätten die Go Ahead Eagles „einen hoffnungslosen Abend gegen den VfB Stuttgart“ erlebt. Ein weiteres Thema: Die abfällige Geste von Eagles-Stürmer Victor Edvardsen in Richtung Angelo Stiller: „Was Victor Edvardsen getan hat, war einfach nur widerlich“, heißt es in einem Kommentar.

De Volkskrant titelt „Die Niederlage von Go Ahead passt zu einem eher traurigen Abend für den niederländischen Vereinsfußball“. Dabei werden aber weniger die Ereignisse vor der Partie sondern das schlechte Abschneiden der Niederländer in den internationalen Wettbewerben thematisiert. „Der entscheidende Moment für den verlorenen Abend im Adelaarshorst-Stadion ereignete sich kurz nach der ersten Stunde, als sich Julius Dirksen verletzte und sein potenzieller Ersatzmann, Jakob Breum, beschloss, lieber nicht einzuwechseln. Er spürte seinen Oberschenkel und dachte: Oh nein, doch nicht. Im Chaos der dezimierten Zuschauer erzielte Bilal El Khannouss das 3:0.“

De Telegraaf: Auch die große Tageszeitung thematisiert die unschönen Szenen kurz vor Schluss. „Victor Edvardsen übernahm bei der 0:4-Niederlage der Go Ahead Eagles gegen den VfB Stuttgart in der Europa League eine negative Führungsrolle. Der schwedische Stürmer verspottete die Nase von Angelo Stiller“, heißt es im Bericht.

sportnieuws.nl: Das reichweitenstarke Sport-Portal schreibt: „Die Go Ahead Eagles unterlagen am Donnerstagabend dem VfB Stuttgart in der Europa League mit 0:4. Vor dem Spiel war es zu einem Zwischenfall zwischen Anhängern des deutschen Klubs und der niederländischen Polizei gekommen, was den Vorsitzenden des VfB Stuttgart sehr verärgerte“. Die sportliche Analyse lautet: „Die Deutschen kannten keine Gnade.“ Der VfB habe die Eagles „wieder auf dem Boden der Tatsachen“ gesetzt.

Pressestimmen zum VfB in Deventer – was deutsche Medien schreiben

Kicker: „Wehrle kritisiert niederländische Behörden“, heißt es im Kicker. Auch das Fachmagazin thematisiert den unverhältnismäßigen Polizeieinsatz in der niederländischen Hansestadt und das Betretungsverbot, das weite Teile der VfB-Fans vor Anpfiff zur Rückreise bewegte. „Dank eines auch in der Höhe verdienten 4:0 bei den Go Ahead Eagles aus Deventer kletterte der VfB Stuttgart in der Europa-League-Tabelle deutlich noch oben.“

Bild: Die „Bild“-Zeitung titelt: „VfB-Boss wütet über Holland-Polizei – Zoff überschattet Gala-Auftritt“. Auch das Boulvardblatt rückt die Vorkommnisse vor der Partie in den Mittelpunkt der Berichterstattung.

Victor Edvardsen sieht Gelb. Foto: IMAGO/Goal Sports Images

SWR: „VfB Stuttgart dominiert hitziges Duell in Deventer“, lautet die Schlagzeile beim SWR. „Bei den Go Ahead Eagles in Deventer fährt der VfB Stuttgart einen klaren Sieg in der Europa League ein. Rund um die Partie kam es jedoch zu Auseinandersetzungen - auf und neben dem Platz.“ Auch das Fehlverhalten von Deventer-Stürmer Victor Edvardsen wird thematisiert, der eine abfällige Geste in Richtung Angelo Stiller machte. „Die Partie bekam einen bitteren Beigeschmack, insbesondere nachdem Edvardsen die Geste einige Minuten später wiederholte“, heißt es.

Süddeutsche: „Die Fans fehlten, die Leistung stimmte“, heißt es in der SZ: „Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Europa-League einen wichtigen Sieg eingefahren und sich im Kampf um die Playoffs eine gute Ausgangsposition verschafft.“

Stimme: „Deventer und VfB-Gegner Go Ahead Eagles sind der Europa League nicht würdig“, kommentiert die Heilbronner Stimme. Deventer habe sich am „Donnerstagabend als Kollektiv, Stadt wie Mannschaft und Fans, auf ganzer Linie blamiert haben“.