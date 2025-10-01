VfB in der Europa League: VfB Stuttgart und FC Basel – die Fast-Zwillinge von 1893

1 Der damalige VfB-Stürmer Dieter Hoeneß im Uefa-Pokal 1978 gegen den FC Basel. Foto: imago/Baumann

Der VfB Stuttgart trifft in der Europa League auf den FC Basel. Mit dem Club aus der Schweiz verbindet den VfB das Jahr der Gründung. Was macht den FCB noch besonders?











In zwei Pflichtspielen erst haben sich der VfB Stuttgart und der FC Basel getroffen. Das war in der ersten Runde des Uefa-Pokals in der Saison 1978/1979. Die Stuttgarter haben sich damals durchgesetzt, 4:1 und 3:2 endeten die Partien – und es ist doch eher überraschend, dass es bis zu diesem Donnerstag (Anpfiff 21 Uhr) dauerte, ehe sich die beiden Clubs erneut treffen. Denn: Ihre Geschichte hat fast zeitgleich begonnen.