VfB Stuttgart in der Europa League: Regeln für Kadernominierung: Sinn oder Unsinn?

1 Dominik Nothnagel spielt normalerweise für die zweite Mannschaft in der dritten Liga. Für die Profis lief er noch nie auf. Foto: /Jan Huebner

A-Liste, B-Liste, Local Players: Die Regularien der Uefa für die europäischen Wettbewerbe stürzt den VfB Stuttgart in die Bredouille. Zu Recht?











Link kopiert

Für die Kader-Nominierungen in den europäischen Wettbewerben hat sich die Uefa sogenannte A- und B-Listen ausgedacht. Klingt einfach, entwickelt aber auf den zweiten Blick eine gewisse Komplexität und offenbart auch die Frage nach Sinn und Unsinn der Regelung, die auch den VfB Stuttgart betrifft. Der Pokalsieger startet an diesem Donnerstag (21 Uhr) in die Europa League. Erster Gegner ist Celta Vigo aus Spanien.