Vor dem Europa-League-Spiel gegen Bern hofft der VfB auf eine direkte Achtelfinal-Qualifikation. Der Umweg über die Play-offs würde, zumindest finanziell, keinen Unterschied machen.











Mit den Preisgeldern der Champions League kann die Europa League zwar nicht mithalten, dennoch hat der VfB Stuttgart bereits einen Millionenbetrag eingespielt – und der Fußball-Bundesligist könnte durch weitere Erfolge auf internationaler Bühne beträchtliche Summen dazugewinnen.

Durch die vier Siege in der Europa League nahm der VfB bislang 1,8 Millionen Euro an Siegprämien ein. Hinzu kommt die Startprämie in Höhe von 4,31 Millionen Euro. Nach der Ligaphase erhält der Club zudem weitere 600 000 Euro – entweder aufgeteilt in 300 000 Euro für die Platzierung (neun bis 16) und 300 000 Euro für die Play-off-Qualifikation oder gesammelt als Top-acht-Team der Ligaphase. Hinzu kommt eine noch variable Wertprämie, die sich an der exakten Platzierung der Teams orientiert.

Ein Sieg in den Play-offs wird nicht extra vergütet. Der Umweg ins Achtelfinale würde also nur einen Zusatzverdienst durch Ticket- und Stadioneinnahmen beim Heimspiel mit sich bringen. Für einen möglichen Einzug ins Achtelfinale würde der VfB aber 1,75 Millionen Euro erhalten – genau der Betrag, den alle Mannschaften mit einer direkten Achtelfinal-Qualifikation durch eine Top-acht-Platzierung in der Gruppenphase einstreichen. Finanziell macht der Weg ins Achtelfinale also keinen Unterschied.

Im weiteren Verlauf der K.-o.-Runde könnte der VfB bei einem Durchmarsch ins Finale weitere 13,7 Millionen Euro verdienen. Der Europa-League-Sieger erhält außerdem noch eine Prämie von sechs Millionen Euro. Beim Gewinn dieses Titels würden sich die Einnahmen auf einen Betrag von 28,16 Millionen Euro summieren – ohne die noch ausstehenden Wertprämien und das letzte Ligaphasen-Spiel gegen die Young Boys Bern.

Prämien in der Europa-League in der K.o.-Runde