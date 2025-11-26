VfB in der Europa League: Landung nicht möglich – VfB-Ankunft in Deventer verzögert sich

Der VfB-Trip zu den Go Ahead Eagles beginnt mit Komplikationen. Der Flieger der Stuttgarter darf nicht wie geplant landen. Das ist der Grund.
Der Trip nach Deventer beginnt für den VfB Stuttgart mit Komplikationen. Der Tross war am frühen Nachmittag in Stuttgart per Flieger gestartet und sollte auf dem kleinen Flughafen Lelystad landen und dann nach ungefähr eine Stunde lang Deventer fahren, wo der Trainer Sebastian Hoeneß um 18.30 Uhr zur Pressekonferenz erwartet wird. Daraus wird nun nichts.
Wegen des dichten Nebels an diesem Airport kreiste der Flieger eine Weile, ehe klar war: Gelandet wird nun in Rotterdam. Problem: Von dort dauert die Fahrt nach Deventer fast doppelt so lange. „Nicht vor 20 Uhr“ werde die Pressekonferenz beginnen, heißt es nun im Presseraum des Stadions „De Adelarshoorst“ in Deventer.
Am Donnerstagabend spielt der VfB um 21 Uhr gegen die Go Ahead Eagles am fünften Spieltag der Europa League.