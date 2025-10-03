VfB in der Europa League: „Greatest Hitz“ – so feiert die Schweizer Presse den FC Basel

15 Der Basler Keeper Marwin Hitz nach dem gehaltenen Elfmeter gegen Ermedin Demirovic im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Das war nix – der VfB Stuttgart hat das zweite Spiel der Europa League in dieser Saison 0:2 beim FC Basel verloren. Oder anders gesagt: Die Schweizer waren den Stuttgartern zwar über weite Teile der Partie unterlegen, hatten am Ende aber eben auch die spielentscheidenden Situationen zu ihren Gunsten.

Das verzückt auch die Schweizer Presse – ein Überblick über die Schlagzeilen am Tag danach:

Der „Blick“ feiert vor allem Torhüter Marwin Hitz und titelt: „Greatest Hitz“. Weiter heißt es: „Wie Hitz den stark getretenen Penalty pariert, ist trotzdem Extraklasse.“ Der frühere Augsburger und Dortmunder Keeper hatte den Strafstoß gegen Ermedin Demirovic gehalten, so die Basler 1:0-Führung gerettet. Da Hitz bereits 38 Jahre als ist, schrieb der „Blick“ auch: „Er ist wie guter Wein.“ Also: Je älter, desto besser.“ Der FCB-Trainer Ludovic Magnin sagte gar: „Wir hatten Jesus im Tor.“

Die „Basler Zeitung“ feiert ebenso den Torhüter: „Marwin Hitz wird zum Helden.“ Aber auch Routinier Xherdan Shaqiri bekommt viel Lob: „Hitz hext und Shaqiri zaubert“, heißt es. Oder: „Und dann packt Shaqiri den Zauberstab aus.“

Die Schweizer TV- und Rundfunkanstalt SRF schreibt auf ihrer Homepage: „Starker FCB schlägt Stuttgart.“ Und lobt generell die Leistung der Schweizer. In der ersten Spielhälfte habe der FC Basel gar „brilliert“. Das 2:0 von Moritz Broschinksi (nach Vorarbeit von Shaqiri) sei „der passende Schlusspunkt hinter einen großen Basler Fussball-Abend“ gewesen.

Nach lokale Nachrichtenportal „baseljetzt.ch“ titelt derweil: „Hitz hext den FCB zur magischen Nacht“. Die Basler hätten den VfB „sensationell“ geschlagen. Die Newsseite „bluewin.ch“ schreibt: „FCB schlägt Stuttgart dank den überragenden Hitz und Shaqiri.“ Und: „Basel verzaubert den St. Jakob-Park.“ Eine „magische Nacht“ sei es gewesen.