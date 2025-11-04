VfB in der Europa League: Enge Duelle gegen Feyenoord – und drei Tore eines späteren VfB-Stürmers

9 Ein Däne trifft für die Niederländer von Feyenoord Rotterdam gegen den VfB Stuttgart. Später spielte er für den VfB. Foto: Baumann

Achtmal gab es das Duell des VfB Stuttgart mit Feyenoord Rotterdam bereits im Europapokal. Dabei hat sich auch ein späterer VfB-Stürmer hervorgetan.











Link kopiert

Der Europapokal bietet immer wieder Neuland. Wie zuletzt, als der VfB Stuttgart erstmals ein Pflichtspiel gegen Fenerbahce Istanbul bestritten hat. Nun aber ist alles anders.

Am Donnerstag (21 Uhr) empfängt der VfB das Team von Feyenoord Rotterdam am vierten Spieltag der Europa League. Und es ist beileibe nicht das erste Aufeinandertreffen mit den Niederländern. Schon viermal bekamen es die beiden Clubs jeweils in Hin- und Rückspiel miteinander zu tun. Dabei waren es stets enge Duelle ums Weiterkommen.

Wir haben in die Geschichtsbücher des Uefa-Cups geschaut – und dabei auch festgestellt, dass ein späterer VfB-Stürmer ganz besonders gerne gegen die Stuttgarter getroffen hat. Wer das ist? Erfahrt ihr in unserer Bildergalerie.

Viel Spaß damit.