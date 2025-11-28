VfB in der Europa League: Der VfB und der Sieg in Deventer – so macht Fußball (keinen) Spaß

Der VfB und der Sieg in Deventer – so macht Fußball (keinen) Spaß

Die zwei Seiten der VfB-Reise nach Deventer: Für viele Fans war es ein Ärgernis, sportlich ein Erfolg.

Der VfB Stuttgart hat einen souveränen Sieg eingefahren – dass beim Club trotzdem die Wut groß ist nach der Reise nach Deventer ist mehr als verständlich, kommentiert Dirk Preiß.











Beim sportlichen Blick auf die Partie des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles gibt es rein gar nichts zu meckern. Das Team des Trainers Sebastian Hoeneß hat nie die Tür für die Gastgeber aufgemacht, das Spiel schnell entschieden und nun eine Top-Ausgangslage im Rennen um die Top-Acht-Plätze in der Europa League. Leider Gottes wird man noch in vielen Wochen aber nicht nur über diesen fußballerischen 4:0-Erfolg reden. Und das ist auch gut so.