VfB in der Europa League: Bittere Nachricht für den VfB – Dan-Axel Zagadou wieder verletzt

Der VfB Stuttgart hatte keinen reibungslosen Start in den Europapokal-Ausflug nach Deventer. Das Flugzeug konnte wegen des dichten Nebels nicht wie geplant am frühen Abend in Lelystad landen, der weiß-rote Tross musste nach Rotterdam ausweichen. Das brachte den Ablauf ein wenig durcheinander. Der viel größere Schaden entstand aber schon am Vormittag.

Da absolvierte der VfB sein Abschlusstraining noch in Stuttgart – und danach war klar: Dan-Axel Zagadou wird nicht mit zum Spiel am Donnerstag (21 Uhr) bei den Go Ahead Eagles reisen. Mehr noch: Der Abwehrspieler wird dem VfB erneut einige Wochen fehlen.

Eine „signifikante muskuläre Verletzung“ habe sich Zagadou zugezogen, berichtete in einer improvisierten Pressekonferenz Sebastian Hoeneß. Eine „Aktion ohne Gegner“ sei es gewesen, ergänzte der VfB-Coach und machte einen niedergeschlagenen Eindruck. „Das“, sagte er, „ist einfach bitter für den Jungen.“

Wegen Knieverletzungen hatte der Franzose zuletzt rund zwei Jahre gefehlt, sich dann aber Stück für Stück wieder herangearbeitet. Nun war er zurück in der Bundesliga, machte schon Spiele über die volle Distanz – und war dabei gleich ein Fels in der Brandung. „Wir waren an der Schwelle, dass er wieder richtig stabil daherkommt“, sagte Hoeneß, für den nichts auf die Muskelverletzung hingedeutet hatte: „Das hat uns kalt erwischt.“

Wie lange Dan-Axel Zagadou ausfallen wird, steht noch nicht fest. Auf eine schnelle Rückkehr hofft Hoeneß aber nicht. Vermutlich wird der Abwehrspieler in diesem Jahr nicht mehr für den VfB auflaufen.