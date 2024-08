VfB in der Champions League: Riesiges VfB-Graffiti im Flughafen Stuttgart

VfB in der Champions League

1 „Stuttgart international“: Dieses Graffiti passieren die Fluggäste in der Abflugebene in Terminal 3. Foto: Flughafen Stuttgart

Im Stuttgarter Airport werden die Passagiere auf dem Weg zu den Gates schon mal auf die Europapokal-Spiele des VfB eingestimmt. Wie es zu der Aktion kam.











Es ist nicht mehr lange hin, dann wird der VfB Stuttgart vom Flughafen auf der Filderebene zu Spielorten in ganz Europa aufbrechen – schließlich stehen ab September mindestens vier Auswärtsspiele in der Champions League an.

Im Airport wirft die internationale Saison schon jetzt ihre Schatten voraus – in Form eines riesengroßen Graffitis, das den Passagieren in Terminal 3 auf dem Weg zu den Gates begegnet. Zu sehen ist ein abhebendes Flugzeug, dazu die längst etablierte Liedzeile aus der Fankurve, mit der seit Monaten die Vorfreude auf Europa nach Jahren des Abstiegskampfs besungen wird: „Nach all der Scheiße, geht’s auf die Reise – Stuttgart international“.

Das Graffiti ist 30 Meter lang und 3,60 Meter hoch. Foto: Flughafen Stuttgart

Umgesetzt hat das Ganze der Stuttgarter Gökhan Rizov mit seiner Agentur Blickfangart, die sich auf Kunst auf Fassaden spezialisiert. „Wir sind so happy, dieses Projekt durchziehen zu dürfen“, sagt Rizov über das Graffiti, das auch aufgrund seiner beträchtlichen Maße gar nicht zu übersehen ist im Sicherheitsbereich der Abflugebene: 30 Meter lang, dazu rund 3,60 Meter hoch.

Auch die Verantwortlichen des Flughafens sind stolz auf das Kunstwerk, das in Nachtarbeit abseits des Publikumsverkehrs entstanden ist. Man habe der Mannschaft mit der Aktion für die vergangene Saison gratulieren wollen, sagt Marius Sauter, der Abteilungsleiter für Marketing und Vertrieb – und freut sich über die Resonanz: „Es kommt toll an bei den Gästen, es werden Selfies und Fotos gemacht.“ Vielleicht ja auch bald von den Stuttgarter Profis selbst auf ihrem Weg zum Flugzeug.