VfB in der Champions League: MeinVfB live – unser Countdown zur Königsklasse

1 Der VfB spielt in der Champions League – wir stimmen euch auf die Spiele ein. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mindestens achtmal tritt der VfB Stuttgart in der Champions League an – erstmals an diesem Dienstag bei Real Madrid. An jedem Spieltag machen wir am Vormittag Lust auf den Kick. Mit unserem Live-Video-Countdown zur Königsklasse. Seid dabei!











Link kopiert

Stuttgart ist bereit. Nach langen Jahren hat das Warten ein Ende, der VfB ist wieder international vertreten. Nicht in irgendeinem, Wettbewerb – sondern in der Champions League. Und die Fans machen sich in diesen Tagen in Scharen auf nach Madrid, haben ihren Platz in der Stammkneipe reserviert oder das Wohnzimmer geschmückt.

Am Dienstag ist es so weit: Das erste VfB-Spiel dieser Saison in der Königsklasse steht an, in der spanischen Hauptstadt geht es gegen Real, die Königlichen. Es folgen sieben weitere Partien, vier zu Hause, drei auswärts.

Was braucht es noch vor diesen insgesamt acht Partien? Ein paar interessante Fakten? Live-Eindrücke aus dem Spielort? Die Möglichkeit, unserer Redaktion noch ein paar Fragen zu stellen?

Könnt ihr alles haben!

Wir, das MeinVfB-Team unserer Redaktion, senden an jedem Spieltag der Champions League im Live-Video unseren Countdown zur Königsklasse. Los geht’s am Dienstag, um 11 Uhr auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Seid gespannt!