VfB in der Champions League: Jetzt live im Stream! Der MeinVfB-Countdown zur Königsklasse

9 Vorletztes Duell in der Ligaphase der Champions League. Der VfB Stuttgart tritt bei Slovan Bratislava an – wie stimmen auf die Partie ein. Foto: IMAGO/Branislav Racko/Baumann

Um 21 Uhr am Dienstagabend tritt der VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava an. Wir stimmen euch wieder auf die Partie in der Champions League ein – jetzt im MeinVfB-Livestream.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart will seine Reise in der Champions League verlängern. In den beiden ausstehenden Partien der Ligaphase sollen noch genügend Punkte gesammelt werden, um in die Zwischenrunde einziehen zu können. Ein Sieg am Dienstagabend (21 Uhr) bei Slovan Bratislava ist dabei quasi Pflicht.

Der VfB ist seit Montag vor Ort, ebenso unser MeinVfB-Reporterteam, das ausführlich von der Partie im Nationalstadion der slowakischen Hauptstadt berichten wird. Bis der Anpfiff ertönt verkürzen wir – wie zuletzt immer, wenn der VfB in der Champions League angetreten ist – die Wartezeit.

Jetzt, diesmal also schon um 10 Uhr, startet unser Live-Countdown zur Königsklasse mit allen wichtigen Fragen und Antworten rund um die Partie gegen den slowakischen Meister.

Klickt euch in den Livestream auf unserem MeinVfB-Kanal auf Youtube:

Bereits nächste Woche steht dann das letzte Spiel der Ligaphase in der Königsklasse an. Der VfB empfängt am 29. Januar Paris St. Germain – und wir senden unseren nächsten Livestream.