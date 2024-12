VfB in der Champions League: Heute wieder live – der MeinVfB-Countdown zur Königsklasse

VfB in der Champions League

1 Der VfB setzt seine Saison in der Königsklasse mit dem Heimspiel gegen Young Boys Bern fort. Wir stimmen auf die Partie ein. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart bestreitet am Mittwochabend sein sechstes Champions-League-Spiel dieser Saison. Was tun bis zum Anpfiff um 21 Uhr? Zum Beispiel unseren Live-Countdown auf Youtube verfolgen! Um 11 Uhr geht es los.











Königsklasse, Nummer sechs. Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwochabend das Team der Young Boys Bern zum drittletzten Auftritt in der Ligaphase der Champions League. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff in der MHP-Arena – und für die Gastgeber steht schon einiges auf dem Spiel.

Gegen die bislang punktlosen Schweizer ist ein Sieg im Prinzip Pflicht, um weiter das Weiterkommen anpeilen zu können. Im Januar stehen für den VfB (bislang vier Punkte) noch die Partien in Bratislava und gegen Paris St. Germain auf dem Programm.

Nun aber erst einmal das Heimspiel gegen YB. Was muss man wissen vor der Partie gegen den Schweizer Meister? Wie stehen die Chancen? Was kommt auf den VfB zu? Über all das diskutieren wir wieder am Vormittag des Spieltags. Um 11 Uhr startet unser Live-Countdown auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal.

Schaut rein! Für euch diesmal mit dabei aus dem MeinVfB-Team: Dirk Preiß und Philipp Maisel. Wir freuen uns auf euch!

Hier geht’s zum Livestream: