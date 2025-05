VfB im DFB-Pokalfinale: Live im Stream am Donnerstag – unser Final-Countdown mit Fredi Bobic

1 Fredi Bobic mit dem DFB-Pokal – 1997 gewann er ihn als Spieler mit dem VfB Stuttgart, 2018 als Sportvorstand mit Eintracht Frankfurt. Foto: Baumann, imago/Jan Hübner

Die Mannschaft kommt am Donnerstag in Berlin an, auch einige Funktionäre des VfB Stuttgart landen dann ebenfalls schon in der Hauptstadt – zahlreiche Fans sind sowieso schon da. Das Finalfieber steigt, das Endspiel naht: Am Samstag (20 Uhr) spielt der VfB Stuttgart erstmals seit 2013 wieder im Olympiastadion um den DFB-Pokal.

Auch unsere MeinVfB-Redaktion ist bereits vor Ort, berichtet über alles, was sich vor, nach und während des Endspiels gegen Arminia Bielefeld tut – in Berlin, aber auch zuhause in Stuttgart.

Am Donnerstagabend stimmen wir alle Fans des VfB mit einem ganz besonderen Content auf das Finale ein. Live per Videostream, live aus der Hauptstadt – und live im Gespräch mit einem, der ganz genau weiß, wie man den Pokal gewinnt.

Fredi Bobic holte 1997 den Pott als VfB-Stürmer, 2018 war er beim Pokalsieg der Eintracht Sportvorstand der Frankfurter. Nun spricht er mit uns über seine Erfahrungen und Erwartungen.

Seid auch ihr ab 18 Uhr dabei oder schaut den Talk im Re-Live auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Hier geht’s direkt zum Stream:

Wir wünschen euch viel Spaß!