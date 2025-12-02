VfB im DFB-Pokal: Sebastian Hoeneß legt sich für Bochum fest – Startelfgarantie für zwei Spieler

1 Deniz Undav ist derzeit extrem treffsicher. Foto: Baumann/Julia Rahn

Wer wird am Mittwochabend für den VfB Stuttgart im Pokalspiel beim VfL Bochum auflaufen? Auf zwei Positionen hat sich der Trainer Sebastian Hoeneß schon festgelegt.











Eigentlich war in Hamburg eine Pause für Deniz Undav eingeplant gewesen. Am Sonntag saß der Stürmer im Auswärtsspiel beim HSV zunächst auf der Bank – spielte am Ende aber doch länger als geplant. Nachgeholt wird die Regeneration am Mittwochabend aber nicht. „Deniz wird spielen“, sagte Sebastian Hoeneß am Dienstagvormittag mit Blick auf das Achtelfinale im DFB-Pokal des VfB Stuttgart beim VfL Bochum. Anpfiff im Ruhrstadion am Mittwochabend ist um 18 Uhr.

„Es ist ein K.-o.-Spiel, da kannst du hinterher nichts mehr korrigieren“, ergänzte der VfB-Trainer. Insofern wird der Coach wohl auch seine vermeintlich beste Elf auf den Rasen schicken. Und zu der gehört Deniz Undav ohne Frage – aufgrund seiner Qualitäten, seiner Topform und der Tatsache, dass Ermedin Demirovic nach wie vor verletzt fehlt.

„Er hat ja in Hamburg auch keine 90 Minuten gespielt“, sagte Hoeneß über Undav, „und er hat nach der Partie bestätigt, dass er sich gut fühlt.“ Auch einem weiteren seiner Spieler sprach der Trainer am Dienstag eine Startelfgarantie aus. Wie zuletzt beim Sieg im Pokal über den 1. FSV Mainz 05 wird Fabian Bredlow im Tor stehen. Stammkeeper Alexander Nübel bekommt eine Pause.