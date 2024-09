Wer zeigt VfB Stuttgart – Spartag Prag? (Übertragung, TV, Streaming)

1 Kann der VfB den ersten Sieg in der Champions League bejubeln? Am 1. Spieltag in Madrid reichte es trotz guter Leistung noch nicht zu Punkten. Foto: IMAGO/Passion2Press/IMAGO/Markus Fischer

Das erste Heimspiel in der Champions League steht an: der VfB Stuttgart trifft an diesem Dienstag auf Sparta Prag. Wo wird die Partie übertragen? Und wann geht es los?











Die Euphorie rund um den VfB Stuttgart kennt in diesen Tagen keine Grenzen – und ein Highlight jagt das nächste. An diesem Dienstag steht das erste Heimspiel in der diesjährigen Champions-League-Saison an. Zu Gast ist am 2. Spieltag der tschechische Vertreter Sparta Prag.

Die MHP-Arena ist – wenig verwunderlich – seit Wochen ausverkauft. Schließlich mussten die Anhänger der Rot-Weißen auch ein paar Jährchen warten, um wieder Königsklasse erleben zu dürfen. Am 23. Februar 2010 gastierte der große FC Barcelona in Stuttgart. Nach Toren von Cacau und Zlatan Ibrahimovic hieß es am Ende: 1:1-Unentschieden.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am DAZN-Mikrofon. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Markus Fischer

Wer keine Karte für die Partie an diesem Dienstag ergattert hat, dem bleibt wohl oder übel nur der Griff zur Fernbedienung. Übertragen wird die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Sparta Prag vom Streamingdienst DAZN. Anpfiff ist bereits um 18.45 Uhr.

VfB Stuttgart – Sparta Prag im Free TV?

Die Vorberichterstattung beginnt um 18.30 Uhr und ist daher recht kurz. Als Reporter ist Mario Rieker für DAZN im Einsatz. Das Spiel VfB Stuttgart gegen Sparta Prag wird von Marco Hagemann kommentiert. Als Experte sitzt an diesem Champions-League-Abend Moritz Volz am Mikrofon. Es handelt sich um ein reines Pay-TV-Angebot. Die Partie gegen Sparta Prag läuft nicht im Free-TV

VfB Stuttgart – Sparta Prag (Anpfiff, Übertragung, Livestream)

Die Partien an diesem Dienstag im Überblick:

18.45 Uhr: RB Salzburg – Stade Brest (DAZN)

18.45 Uhr: VfB Stuttgart – Sparta Prag (DAZN)

Der VfB kann wieder auf die Unterstützung seiner Fans bauen: die Arena ist ausverkauft. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

21 Uhr: Borussia Dortmund – Celtic Glasgow (Amazon Prime Video)

21 Uhr: FC Barcelona – Young Boys Bern (DAZN)

21 Uhr: Inter Mailand – Roter Stern Belgrad (DAZN)

21 Uhr: Bayer Leverkusen – AC Mailand (DAZN)

21 Uhr: FC Arsenal London – Paris St. Germain (DAZN)

21 Uhr: PSV Eindhoven – Sporting Lissabon (DAZN)

21 Uhr: Slovan Bratislava – Manchester City (DAZN)

Lohnt sich ein DAZN-Abo für VfB-Fans?

Auch wenn der Preis von 44,90 Euro für ein Monatsabo bei DAZN wahrlich kein Schnäppchen ist, könnte es sich aus VfB-Fan-Sicht im Oktober durchaus lohnen. Das Spiel gegen Prag mit eingerechnet überträgt der kostenpflichtige StreamingöAnbieter, der sich zuletzt mit der Deutschen Fußballliga (DFL) einen Rechtsstreit um die Rechtevergabe geliefert hat, drei Partien mit Stuttgarter Beteiligung. Neben dem Prag-Spiel sind das:

Sonntag, 6. Oktober: VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim (19.30 Uhr)

Dienstag, 22. Oktober: Juventus Turin – VfB Stuttgart (21 Uhr)

Im November sind es dann sogar vier Partien, die auf DAZN laufen. Der VfB muss auswärts gegen Leverkusen ran – an einem Freitag (1. November). In der Bundesliga steht ein weiteres Spiel zu einer bei Fans wenig beliebten Anstoßzeit am Sonntag auf dem Plan: Das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (10. November/17.30 Uhr). Außerdem geht es in der Champions League daheim gegen Atalanta Bergamo (6. November) und auswärts gegen Belgrad (27. November).