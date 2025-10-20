Fenerbahce: heißblütige Fans – und ein Italo-Schwabe als Trainer

1 Erst seit September als Nachfolger von José Mourinho im Amt, hat Fenerbahce-Trainer Domenico Tedesco (Mitte) in der Türkei dennoch schon einiges erlebt. Foto: IMAGO/Middle East Images

Elf Jahre nach der letzten Meisterschaft läuft Fenerbahce Istanbul den großen Erfolgen hinterher. Das setzt auch Trainer Domenico Tedesco gegen den VfB unter Druck.











Nach dem Auftaktsieg gegen Celta Vigo (2:1) sowie der 0:2-Niederlage beim FC Basel tritt der VfB am dritten Spieltag der Europa League beim türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul an (Donnerstag 18.45 Uhr; zu sehen nur beim gebührenpflichtigen Streamingsender RTL+). Dabei erwartet die Hoeneß-Elf am Bosporus eine hitzige Atmosphäre – und ein bekanntes Gesicht auf der Trainerbank.