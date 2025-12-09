VfB gegen Maccabi Tel Aviv: „Hundertprozentige Absicherung gibt es nicht – aber ein hohes Schutzniveau“
1
Maccabi-Fans in Amsterdam – dort kam es zu Ausschreitungen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Höchste Alarmstufe für die Stuttgarter Polizei: Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart den israelischen Verein Maccabi Tel Aviv. Wie ist die Polizei aufgestellt?

Höchste Alarmstufe für die Stuttgarter Polizei: Am Donnerstag empfängt der VfB Stuttgart den israelischen Verein Maccabi Tel Aviv in der Europa League (18.45 Uhr). Zum einen bringt das eine Gefährdung der Mannschaft, der friedlichen Fans und der Stadt mit sich. Zum anderen sind unter den Maccabi-Fans auch einige unfriedliche aus der aktiven Fan-Szene. Polizeivizepräsident Carsten Höfler leitet den Einsatz. Er erläutert, wie die Polizei sich vorbereitet.

