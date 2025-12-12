VfB gegen Maccabi Tel Aviv: Catering-Chaos in der MHP Arena – das sagen Verein, Polizei und Zoll dazu

Catering-Chaos in der MHP Arena – das sagen Verein, Polizei und Zoll dazu

1 Zigtausende VfB-Fans wunderten sich über die mangelnde Verpflegung in der MHP Arena. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Kein Bier, kaum Wurst und kaum andere Getränke – für das leibliche Wohl von VfB-Fans war am Donnerstag nur unzureichend gesorgt. Auf der Suche nach den Gründen.











Rein sportlich war der 4:1-Sieg in der Europa League am Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv aus Stuttgarter Sicht ein voller Erfolg. Allerdings trübte die unzureichende Catering-Versorgung in der MHP Arena die Stimmung von zigtausend Fans. In sozialen Medien häufen sich Beschwerden, wonach es kein Bier und kaum Essen und alkoholfreie Getränke gegeben habe. Die Fans machten ihrem Ärger im Stadion unverhohlen Luft. Woran hat das gelegen?